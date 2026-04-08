Succedette a Carter

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Succedette a Carter' è 'Reagan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REAGAN

Perché la soluzione è Reagan? Reagan è il nome di una figura politica che ha ricoperto ruoli importanti negli Stati Uniti, tra cui quello di presidente. La sua ascesa al potere avvenne dopo il mandato di Carter, succedendogli alla guida del paese. Durante la sua presidenza, ha promosso politiche economiche e sociali che hanno segnato un'epoca. La sua influenza si è fatta sentire a livello internazionale, contribuendo a plasmare il contesto geopolitico dell'epoca. La sua eredità rimane oggetto di studio e discussione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Succedette a Carter". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Succedette a Carter nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Reagan

Per risolvere la definizione "Succedette a Carter", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Succedette a Carter" conferma che la soluzione 'Reagan' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Reagan

R Roma E Empoli A Ancona G Genova A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Succedette a Carter" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Reagan' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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