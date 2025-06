Oscar Luigi : Scalfaro = Francesco : x nei cruciverba: la soluzione è Cossiga

Home / Soluzioni Cruciverba / Oscar Luigi : Scalfaro = Francesco : x

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Oscar Luigi : Scalfaro = Francesco : x' è 'Cossiga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COSSIGA

Curiosità e Significato di Cossiga

La parola Cossiga è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cossiga.

Perché la soluzione è Cossiga? Cossiga è stato un importante politico italiano, presidente della Repubblica dal 1985 al 1992, noto per aver preso decisioni decisive e aver influenzato profondamente la vita politica del paese. Conosciuto come Il Picconatore per il suo carattere deciso, ha lasciato un segno duraturo nella storia italiana. La sua figura rappresenta un capitolo fondamentale della politica nazionale, simbolo di fermezza e determinazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il Presidente eletto fra Pertini e ScalfaroIl Francesco che fu Presidente della RepubblicaFu presidente della Repubblica prima di ScalfaroLe hanno Olga e LuigiIl Francesco di BorisLuigi che progettò l Arena di Milano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cossiga

La definizione "Oscar Luigi : Scalfaro = Francesco : x" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A I T U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "USATI" USATI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.