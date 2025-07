Lungo racconto nei cruciverba: la soluzione è Romanzo

ROMANZO

Curiosità e Significato di Romanzo

Perché la soluzione è Romanzo? Un lungo racconto è un'opera narrativa estesa, capace di approfondire personaggi e trame in modo dettagliato. Si tratta di un genere letterario che si sviluppa oltre le brevi narrazioni, offrendo una lettura più ricca e articolata. La parola giusta per descrivere questa forma di scrittura è romanzo, un classico che affascina i lettori da secoli.

Come si scrive la soluzione Romanzo

Hai davanti la definizione "Lungo racconto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

O Otranto

M Milano

A Ancona

N Napoli

Z Zara

O Otranto

