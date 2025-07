Lo erano i cadetti di Cirano nei cruciverba: la soluzione è Guasconi

GUASCONI

Curiosità e Significato di Guasconi

Perché la soluzione è Guasconi? I GUASCONI sono giovani soldati o militari, spesso con atteggiamenti spavaldi e un po’ sfacciati. Il termine deriva dall’italiano colloquiale e richiama personaggi pieni di sicurezza e a volte vanità. Conosciuti anche come “ragazzacci”, rappresentano l’immagine di giovani un po’ birbanti ma coraggiosi, simbolo di spavalderia e audacia nel contesto militare o popolare.

Come si scrive la soluzione Guasconi

G Genova

U Udine

A Ancona

S Savona

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

