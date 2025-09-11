È frequentata dai cadetti

SOLUZIONE: ACCADEMIA MILITARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È frequentata dai cadetti" corrisponde a una soluzione formata da 17 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È frequentata dai cadetti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Accademia Militare? L'istituzione che forma i futuri ufficiali delle forze armate è frequentata da studenti giovani e motivati. Qui si studiano discipline militari, strategia e valori di servizio. È un luogo di formazione e crescita personale, dove si preparano leader pronti a servire il paese. La loro presenza garantisce un addestramento rigoroso e una formazione completa. L'Accademia Militare rappresenta il punto di partenza per una carriera militare di prestigio.

Questa pagina è dedicata alla definizione "È frequentata dai cadetti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È frequentata dai cadetti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Accademia Militare:

A Ancona C Como C Como A Ancona D Domodossola E Empoli M Milano I Imola A Ancona M Milano I Imola L Livorno I Imola T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È frequentata dai cadetti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

