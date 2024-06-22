Il generale romano che sconfisse Arminio

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il generale romano che sconfisse Arminio' è 'Germanico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GERMANICO

Perché la soluzione è Germanico? Germanico fu un celebre generale romano che riuscì a sconfiggere Arminio durante le guerre contro le tribù germaniche. La sua abilità strategica e la leadership encomiabile permisero di ottenere una vittoria decisiva contro le popolazioni ostili. La sua figura è rimasta impressa nella storia come simbolo di resistenza e vittoria romana contro le invasioni germaniche. La sua azione militare contribuì a rafforzare la posizione dell’Impero in quelle zone e a consolidare il suo nome nella memoria collettiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il generale romano che sconfisse Arminio". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il generale romano che sconfisse Arminio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Germanico

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il generale romano che sconfisse Arminio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il generale romano che sconfisse Arminio" conferma che la soluzione 'Germanico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Germanico

G Genova E Empoli R Roma M Milano A Ancona N Napoli I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il generale romano che sconfisse Arminio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Germanico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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