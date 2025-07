Emma famosa politica nei cruciverba: la soluzione è Bonino

Home / Soluzioni Cruciverba / Emma famosa politica

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Emma famosa politica' è 'Bonino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BONINO

Curiosità e Significato di Bonino

La soluzione Bonino di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bonino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Bonino? Emma Bonino è una politica italiana nota per il suo impegno nel diritti civili, libertà e giustizia sociale. La sua lunga carriera si distingue per battaglie contro l’oppressione e a favore della tutela delle libertà individuali. Riconoscibile per il suo spirito combattivo, ha lasciato un segno importante nella storia politica del nostro paese, rappresentando sempre valori di apertura e progresso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La costellazione con una famosa cinturaUna famosa è La vedova allegraFamosa Fiaba di AndersenMarine nota politica d OltralpeCittadina ligure famosa per la focaccia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bonino

Non riesci a risolvere la definizione "Emma famosa politica"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

O Otranto

N Napoli

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O L I D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DOLCI" DOLCI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.