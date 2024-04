La Soluzione ♚ Famosa Fiaba di Andersen La definizione e la soluzione di 11 lettere: Famosa Fiaba di Andersen. LA SIRENETTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Famosa fiaba di andersen: La sirenetta (titolo originale in danese: Den lille Havfrue) è una fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen, pubblicata per la prima volta nel 1837 nella sua raccolta di fiabe. Divenuta particolarmente popolare, soprattutto in Danimarca dove tra i monumenti principali di Copenaghen vi è una statua dedicata alla protagonista, la storia della Sirenetta ha anche ispirato diverse opere cinematografiche, musicali e teatrali tra cui gli omonimi film d'animazione del 1989 e il live action del 2023. Sostantivo Significato e Curiosità su: La sirenetta (titolo originale in danese: Den lille Havfrue) è una fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen, pubblicata per la prima volta nel 1837 nella sua raccolta di fiabe. Divenuta particolarmente popolare, soprattutto in Danimarca dove tra i monumenti principali di Copenaghen vi è una statua dedicata alla protagonista, la storia della Sirenetta ha anche ispirato diverse opere cinematografiche, musicali e teatrali tra cui gli omonimi film d'animazione del 1989 e il live action del 2023. sirena ( approfondimento) f sing (pl.: sirene) (mitologia) figura della mitologia greca con la parte superiore del corpo di donna, e quella inferiore di uccello, o, a partire dal Medioevo, di pesce (per estensione) donna affascinante (acustica) apparato atto a produrre un suono, generalmente di attenzione o di allarme (araldica) figura araldica convenzionale corrispondente alla sua immagine medievale di donna marinata (con la coda di pesce); è sempre rappresentata galleggiante sul mare o su un'onda. In genere, si pettina con una mano mentre si osserva in uno specchio che tiene con l'altra; se ha un atteggiamento diverso, occorre blasonarlo. Una variante che si incontra spesso è la sirena dalla coda doppia che tiene un'estremità di questa doppia coda in ciascuna mano Sillabazione si | rè | na Pronuncia IPA: /si'rna/ Etimologia / Derivazione il significato di essere mitologico deriva dal nome proprio latino tardo Sirena, nel latino classico Siren, derivato dal nome proprio greco antico Se (Seirn); il significato di apparato acustico deriva dall'essere mitologico in quanto, secondo il mito, questi esseri erano in grado di produrre un canto capace di attirare inesorabilmente l'attenzione di chi lo ascoltava Citazione Sinonimi ondina

( senso figurato ) donna fatale, vamp, seduttrice, allettatrice, ammaliatrice, incantatrice, maliarda

donna fatale, vamp, seduttrice, allettatrice, ammaliatrice, incantatrice, maliarda segnale acustico

(per estensione) allarme Contrari strega, megera

Termini correlati melusina Varianti serena Alterati (diminutivo) (essere mitologico) sirenetta, (obsoleto) serenella Altre Definizioni con la sirenetta; famosa; fiaba; andersen; Famosa fiaba di Hans Christian Andersen; Fallaci famosa scrittrice e giornalista; Jeanne d famosa anche come La pulzella d Orléans; Jeanne d la famosa pulzella d Orléans; Una fiaba di Perrault; Fiaba di Andersen; Christian Andersen: scrisse La piccola fiammiferaia; Cerca altre soluzioni cruciverba

LA SIRENETTA

è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti.