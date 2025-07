Arresta il veicolo nei cruciverba: la soluzione è Freno

FRENO

Curiosità e Significato di Freno

Approfondisci la parola di 5 lettere Freno: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Freno? Freno è il dispositivo che permette di rallentare o fermare un veicolo, garantendo sicurezza e controllo durante la guida. Agisce interrompendo o riducendo la velocità delle ruote, fondamentale sia in auto che in moto. Quando si dice arresta il veicolo, si punta a bloccare tutto, proprio come fa il freno. È uno degli elementi più importanti per la sicurezza stradale.

Come si scrive la soluzione Freno

Se ti sei imbattuto nella definizione "Arresta il veicolo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

R Roma

E Empoli

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B I O R F L U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BRUFOLI" BRUFOLI

