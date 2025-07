Quella di sfogo serve ad allentare le tensioni nei cruciverba: la soluzione è Valvola

VALVOLA

Curiosità e Significato di Valvola

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Valvola, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Valvola? Una valvola è un dispositivo che permette di regolare il flusso di liquidi o gas, aprendo e chiudendo passaggi per alleviare pressioni o tensioni all’interno di un sistema. È come uno strumento di sfogo che aiuta a mantenere l’equilibrio e prevenire problemi. In senso più figurato, il termine si usa anche per indicare un modo per liberarsi dallo stress o dalle emozioni accumulate.

Come si scrive la soluzione Valvola

La definizione "Quella di sfogo serve ad allentare le tensioni" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

A Ancona

L Livorno

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

