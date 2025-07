Anagramma di falena serve ad illuminare nei cruciverba: la soluzione è Fanale

FANALE

Curiosità e Significato di Fanale

Non fermarti alla soluzione! Conosci Fanale più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Fanale.

Perché la soluzione è Fanale? Il fanale è un dispositivo di illuminazione che si utilizza su veicoli, barche o in ambienti esterni per segnalare la presenza e migliorare la visibilità. Essenziale per la sicurezza, permette di vedere e farsi notare, specialmente di notte o in condizioni di scarsa luce. Un oggetto semplice ma fondamentale per muoversi con tranquillità e sicurezza nel buio.

Come si scrive la soluzione Fanale

F Firenze

A Ancona

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A V T N C E A R S E I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NAVE CISTERNA" NAVE CISTERNA

