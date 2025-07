Meritevole del primo posto, nonostante non l abbia conquistato nei cruciverba: la soluzione è Vincitore Morale

VINCITORE MORALE

Curiosità e Significato di Vincitore Morale

Perché la soluzione è Vincitore Morale? Il vincitore morale è chi si distingue per impegno, coraggio o valore, anche se non ottiene la vittoria ufficiale. È chi merita il primo posto per l’impegno dimostrato, ma non lo conquista concretamente. Un esempio può essere un atleta che lotta con passione senza vincere la medaglia, rimanendo comunque un esempio di merito e dignità. La grandezza spesso sta nel cuore, più che nel risultato finale.

Come si scrive la soluzione Vincitore Morale

Hai davanti la definizione "Meritevole del primo posto, nonostante non l abbia conquistato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

I Imola

N Napoli

C Como

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

M Milano

O Otranto

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

