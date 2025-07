Meritevole di biasimo nei cruciverba: la soluzione è Indegno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Meritevole di biasimo' è 'Indegno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INDEGNO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Indegno: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Indegno? Indegn? indica qualcosa o qualcuno che merita disprezzo o biasimo per comportamenti scorretti o moralmente riprovevoli. È un termine forte, usato quando si condanna una persona per le sue azioni negative, sottolineando il suo essere indegno di rispetto o considerazione. Insomma, si tratta di un giudizio severo su chi si è comportato in modo inaccettabile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Può essere di biasimoMeritevole adeguatoMeritevole adeguataOnesto e meritevoleIl dittongo di biasimo

I Imola

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

G Genova

N Napoli

O Otranto

