PREMIO

Curiosità e Significato di Premio

Hai risolto il cruciverba con Premio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Premio.

Perché la soluzione è Premio? Premio indica un riconoscimento o un compenso assegnato a chi si distingue per meriti, capacità o risultati. È un modo per celebrare l’eccellenza e incentivare l’impegno. Spesso si tratta di trofei, medaglie o premi in denaro, ma può anche essere un riconoscimento simbolico. Alla fine, il premio premia chi ha dimostrato di essere il più meritevole.

Come si scrive la soluzione Premio

Non riesci a risolvere la definizione "Lo vince il più meritevole"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

E Empoli

M Milano

I Imola

O Otranto

