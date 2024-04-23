Desiderato il primo caduto a Calatafimi
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Desiderato il primo caduto a Calatafimi' è 'Pietri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PIETRI
Vuoi approfondire la risposta Pietri? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Desiderato il primo caduto a Calatafimi
- Risposta: PIETRI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: P_____
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Desiderato il primo caduto a Calatafimi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pietri
La definizione "Desiderato il primo caduto a Calatafimi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pietri'.
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Pietri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Desiderato il primo caduto a Calatafimi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Giovanni Primo Ministro fra 800 e 900Il metallo del primoL inafferrabile ladro dei romanzi d appendice del primo NovecentoScrittrice milanese del primo 900Il primo peccatore