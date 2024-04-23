Desiderato il primo caduto a Calatafimi

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Desiderato il primo caduto a Calatafimi' è 'Pietri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIETRI

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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Desiderato il primo caduto a Calatafimi
  • Risposta: PIETRI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: P_____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I
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Desiderato il primo caduto a Calatafimi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pietri

La definizione "Desiderato il primo caduto a Calatafimi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pietri'.

Le 6 lettere della soluzione

P Padova
I Imola
E Empoli
T Torino
R Roma
I Imola

La soluzione 'Pietri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Desiderato il primo caduto a Calatafimi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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