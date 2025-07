Imbarcazione a vela nei cruciverba: la soluzione è Finn

FINN

Curiosità e Significato di Finn

Perché la soluzione è Finn? Imbarcazione a vela indica un tipo di nave alimentata principalmente dal vento, utilizzata per navigare in mare o laghi. Tra le varie classi, il Finn è una vela olimpica semplice e agile, apprezzata per le sue prestazioni e versatilità. È ideale per chi cerca una barca che unisca tecnica e divertimento, rappresentando un punto di riferimento nel mondo della vela agonistica.

Come si scrive la soluzione Finn

F Firenze

I Imola

N Napoli

N Napoli

