La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piccola imbarcazione a vela' è 'Goletta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GOLETTA

Curiosità e Significato di Goletta

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Goletta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Goletta? Una golette è una piccola imbarcazione a vela, tipicamente usata per escursioni e diporto. La sua caratteristica principale è la forma della prua che ricorda quella di un gallone (da cui il nome), conferendole un aspetto elegante e agile. Perfetta per navigare lungo le coste o in acque tranquille, la golette rappresenta il piacere di vivere il mare in modo intimo e rilassato.

Come si scrive la soluzione Goletta

Se "Piccola imbarcazione a vela" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L G I S O R T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SORTILEGI" SORTILEGI

