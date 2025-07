Un imbarcazione a vela con un solo albero nei cruciverba: la soluzione è Sloop

Home / Soluzioni Cruciverba / Un imbarcazione a vela con un solo albero

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un imbarcazione a vela con un solo albero' è 'Sloop'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SLOOP

Curiosità e Significato di Sloop

Approfondisci la parola di 5 lettere Sloop: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sloop? Una sloop è un'imbarcazione a vela dotata di un solo albero, generalmente con una vela maggiore e una vela più piccola chiamata fiocco. È molto popolare tra i diportisti per la sua semplicità e maneggevolezza, ideale per navigare sia in acque tranquille che in quelle più impegnative. Questa tipologia di barca rappresenta un classico esempio di efficienza e praticità in mare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Imbarcazione composta da tronchi d alberoImbarcazione a vela da regata con chiglia fissaLa vela più alta dell albero di trinchettoTirante che sorregge l albero della barca a velaPiccola nave a un solo albero

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sloop

La definizione "Un imbarcazione a vela con un solo albero" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

L Livorno

O Otranto

O Otranto

P Padova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R S I T O P I S O P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPROPOSITI" SPROPOSITI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.