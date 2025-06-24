Un tipo di imbarcazione a vela per regate

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un tipo di imbarcazione a vela per regate' è 'Star'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STAR

Perché la soluzione è Star? La parola STAR si riferisce a una tipologia di imbarcazione a vela progettata specificamente per le competizioni di regata. Questa imbarcazione è riconoscibile per la sua forma aerodinamica e le dimensioni ridotte, ideate per massimizzare la velocità e la manovrabilità durante le gare. La progettazione e le caratteristiche tecniche della STAR sono studiate per ottimizzare le prestazioni in ambito competitivo, rendendola una scelta preferita tra gli appassionati di vela agonistica. La sua presenza nelle regate è molto significativa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tipo di imbarcazione a vela per regate". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un tipo di imbarcazione a vela per regate nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Star

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un tipo di imbarcazione a vela per regate" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tipo di imbarcazione a vela per regate" conferma che la soluzione 'Star' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Star

S Savona T Torino A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tipo di imbarcazione a vela per regate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Star' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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