Animale dalle corna molto voluminose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale dalle corna molto voluminose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CERVO

Significato/Curiosita : Animale dalle corna molto voluminose

Territorio fregando le corna contro gli arbusti, i ciuffi d'erba e le rocce in modo da depositare la sostanza odorosa prodotta dalle ghiandole "della fregola"... Disambiguazione – "cervo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cervo (disambigua). i cervidi (cervidae goldfuss, 1820) sono una famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

