Una gara di sci di fondo con numerosi concorrenti

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Una gara di sci di fondo con numerosi concorrenti' è 'Marcialonga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARCIALONGA

Perché la soluzione è Marcialonga? La Marcialonga è una celebre competizione di sci di fondo che si svolge in Italia, attirando numerosi appassionati e atleti provenienti da tutto il mondo. Questa gara si distingue per il suo percorso impegnativo e la tradizione che la rende uno degli eventi più importanti nel panorama dello sci nordico. La competizione si svolge su un tracciato che attraversa paesaggi incantevoli, mettendo alla prova le capacità tecniche e atletiche dei partecipanti. La Marcialonga rappresenta un simbolo di passione e dedizione per lo sci di fondo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una gara di sci di fondo con numerosi concorrenti". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Una gara di sci di fondo con numerosi concorrenti nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Marcialonga

In presenza della definizione "Una gara di sci di fondo con numerosi concorrenti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una gara di sci di fondo con numerosi concorrenti" conferma che la soluzione 'Marcialonga' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Marcialonga

M Milano A Ancona R Roma C Como I Imola A Ancona L Livorno O Otranto N Napoli G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una gara di sci di fondo con numerosi concorrenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Marcialonga' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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