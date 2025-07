Che può ridursi in briciole nei cruciverba: la soluzione è Friabile

Home / Soluzioni Cruciverba / Che può ridursi in briciole

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Che può ridursi in briciole' è 'Friabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRIABILE

Curiosità e Significato di Friabile

La parola Friabile è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Friabile.

Perché la soluzione è Friabile? Friabile descrive qualcosa che si sgretola facilmente, come un biscotto croccante o un pezzo di gesso spezzato. È un termine usato per indicare materiali o sostanze che si riducono in briciole con semplicità, rendendo facile sbriciolarli o frantumarli. In parole semplici, è ciò che si sbriciola senza troppa fatica, perfetto per descrivere oggetti fragili e delicati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ridursi in briciolePuò essere carpiato o avvitatoVincolato come può essere un immobileUn viaggio che può essere punitivoVitigno che può essere renano o italico

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Friabile

Se ti sei imbattuto nella definizione "Che può ridursi in briciole", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

R Roma

I Imola

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A O R N E M R T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TERMINATOR" TERMINATOR

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.