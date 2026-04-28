Ridotto in briciole

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ridotto in briciole' è 'Trito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRITO

Perché la soluzione è Trito? Il trito si riferisce a una sostanza o a un materiale che è stato ridotto in piccole particelle o briciole attraverso un processo di frantumazione o triturazione. Questa forma di frammentazione permette di ottenere una polvere fine, spesso utilizzata in vari contesti come l'alimentazione, l'artigianato o l'industria. La capacità di ottenere un trito dipende dalla durezza del materiale originale e dalla forza applicata durante il processo di triturazione. La trasformazione in trito facilita l'impiego di materiali in diverse applicazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ridotto in briciole". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Ridotto in briciole nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Trito

In presenza della definizione "Ridotto in briciole", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ridotto in briciole" conferma che la soluzione 'Trito' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Trito

T Torino R Roma I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ridotto in briciole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trito' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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