LEGNATA

Curiosità e Significato di Legnata

Approfondisci la parola di 7 lettere Legnata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Legnata? Legnata è un termine colloquiale che indica un colpo forte o un urto deciso, spesso usato anche in senso figurato per descrivere un colpo di scena o una battuta che smorza gli entusiasmi. In sostanza, rappresenta un colpo secco che può raffreddare l'entusiasmo di qualcuno, lasciandolo senza parole o ricco di sorpresa. Quindi, quando si dice che può smorzare gli entusiasmi, si fa riferimento a una battuta o evento che mette fine alla buona vena.

Come si scrive la soluzione Legnata

Non riesci a risolvere la definizione "Può smorzare gli entusiasmi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

E Empoli

G Genova

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

