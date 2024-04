La Soluzione ♚ Si può assumere

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Si può assumere. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NOME D ARTE

Curiosità su Si puo assumere: Porta dello switch si può trovare in uno dei seguenti stati: listening: lo switch non è in grado di comunicare con gli altri switch ma può solo ricevere learning:... Uno pseudonimo è un nome fittizio di persona (dal greco antico ed, pseuds, "falso" e µa, ónoma, "nome"), diverso da quello anagrafico, o un nomignolo utilizzato da scrittori, cantanti, artisti, sportivi, personaggi politici o da qualunque altra persona in sostituzione del proprio vero nome. Analogo significato hanno l'espressione nome d'arte e il termine inglese nickname («soprannome» o «nomignolo»); nel caso degli scrittori e dei giornalisti è talvolta usata l'espressione francese (nata in Inghilterra) nom de plume (letteralmente «nome di penna»). In inglese è anche utilizzato l'acronimo a.k.a., da also known as («conosciuto anche ...

