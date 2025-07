Lo si alza per esaminare il motore nei cruciverba: la soluzione è Cofano

COFANO

Curiosità e Significato di Cofano

La soluzione Cofano di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cofano per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cofano? Il cofano è la parte superiore del veicolo che copre il motore, proteggendo le sue componenti e facilitando l'accesso per le riparazioni o controlli. Quando si alza per esaminare il motore, si permette di ispezionare facilmente le parti interne, come se si sollevasse un coperchio. È un elemento fondamentale per la manutenzione e l’efficienza dell’auto.

Come si scrive la soluzione Cofano

Hai davanti la definizione "Lo si alza per esaminare il motore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

F Firenze

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R G I G N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GINGER" GINGER

