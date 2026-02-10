Per esaminare la membrana del timpano

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Per esaminare la membrana del timpano' è 'Otoscopio'.

SOLUZIONE: OTOSCOPIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Per esaminare la membrana del timpano" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per esaminare la membrana del timpano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Otoscopio? L'otoscopio è uno strumento utilizzato dai medici per osservare attentamente la parte esterna dell'orecchio e verificare lo stato del timpano. Permette di individuare eventuali infezioni, infiammazioni o anomalie che potrebbero causare problemi uditivi. Grazie a questa apparecchiatura, si può esaminare in modo diretto e preciso la membrana timpanica, facilitando diagnosi tempestive e interventi adeguati.

La soluzione associata alla definizione "Per esaminare la membrana del timpano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per esaminare la membrana del timpano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Otoscopio:

O Otranto T Torino O Otranto S Savona C Como O Otranto P Padova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per esaminare la membrana del timpano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

