Un motore a gasolio poco inquinante

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un motore a gasolio poco inquinante' è 'Ecodiesel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ECODIESEL

Perché la soluzione è Ecodiesel? Ecodiesel rappresenta un tipo di carburante derivato dal gasolio, caratterizzato da basse emissioni di inquinanti. Questa formulazione innovativa permette di ridurre l'impatto ambientale dei veicoli a motore, contribuendo alla lotta contro l'inquinamento atmosferico. Le sue caratteristiche tecniche favoriscono un miglior rendimento rispetto al gasolio tradizionale, mantenendo le prestazioni di guida. L'adozione di Ecodiesel è sempre più diffusa tra i conducenti attenti alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un motore a gasolio poco inquinante". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un motore a gasolio poco inquinante nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ecodiesel

Quando la definizione "Un motore a gasolio poco inquinante" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un motore a gasolio poco inquinante" conferma che la soluzione 'Ecodiesel' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ecodiesel

E Empoli C Como O Otranto D Domodossola I Imola E Empoli S Savona E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un motore a gasolio poco inquinante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ecodiesel' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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