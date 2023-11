La definizione e la soluzione di: Se il motore non lo tiene si spegne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MINIMO

Significato/Curiosita : Se il motore non lo tiene si spegne

Dominarono le auto a motore anteriore; negli anni sessanta quelle a motore posteriore, ancora prive di alettoni; negli anni settanta si ebbe invece un grande... Matematica Elemento minimo – elemento minore di ogni altro all'interno di una struttura ordinata. Minimo di funzione – concetto dello studio di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Se il motore non lo tiene si spegne : motore; tiene; spegne; L albero che sostiene le bielle nel motore a scoppio; I jet con un solo motore ; Il classico motore usato sui motocicli di piccola cilindrata; Chi l apre vede il motore ; Lo è il motore del bolide; Ogni galantuomo tiene al proprio; tiene sospeso il boccone; Sul Grande si tiene una storica regata; Il baro lo tiene nella manica; A Roma vi si tiene un variopinto mercatino; Chi le tira si spegne ; Quando si spegne è finalmente domato; Quando si spegne è domato; Si spegne tacendo; spegne il fuoco senza l impiego di acqua;

Cerca altre Definizioni