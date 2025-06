Lo si alza per vuotarlo nei cruciverba: la soluzione è Bicchiere

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo si alza per vuotarlo' è 'Bicchiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BICCHIERE

La parola Bicchiere è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bicchiere.

Perché la soluzione è Bicchiere? Un bicchiere è un contenitore di vetro o plastica usato per bere liquidi come acqua, vino o succo. La sua forma permette di versare e gustare le bevande comodamente. La frase Lo si alza per vuotarlo suggerisce che si solleva il bicchiere per berne il contenuto, sottolineando il suo ruolo fondamentale nelle occasioni conviviali e nei momenti di relax.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L ottimista lo vede mezzo pienoLo si leva per bere alla saluteLo si leva per bereLo si alza quando tira ventoLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumante

B Bologna

I Imola

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

I R S T I O U C N Mostra soluzione



