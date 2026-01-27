Antiche misure di capacità per cereali

Home / Soluzioni Cruciverba / Antiche misure di capacità per cereali

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Antiche misure di capacità per cereali' è 'Staia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STAIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antiche misure di capacità per cereali" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antiche misure di capacità per cereali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Staia? Le staia erano usate nell'antichità per misurare grandi quantità di cereali, rappresentando un'unità di capacità molto comune nelle società agricole. Queste misure permettevano di calcolare con precisione le scorte di grano e altri cereali, facilitando lo scambio e la conservazione dei raccolti. La loro importanza è testimoniata dai numerosi riferimenti storici e archeologici, che evidenziano il ruolo fondamentale nella vita quotidiana di agricoltori e commercianti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Antiche misure di capacità per cereali nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Staia

Per risolvere la definizione "Antiche misure di capacità per cereali", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antiche misure di capacità per cereali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Staia:

S Savona T Torino A Ancona I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antiche misure di capacità per cereali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Antiche unità di misura per granaglieMisure per la biadaAntiche misure per cerealiAntiche misure per i cerealiAntiche misure di capacitàMisure di capacitàVecchie misure di capacità per aridi