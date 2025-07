Vasto edificio espositivo di Parigi nei cruciverba: la soluzione è Grand Palais

GRAND PALAIS

Curiosità e Significato di Grand Palais

Perché la soluzione è Grand Palais? Il Grand Palais di Parigi è un imponente edificio espositivo, simbolo dell'arte e della cultura francese. Costruito per l'Esposizione Universale del 1900, si distingue per la sua maestosa architettura in stile Beaux-Arts, con una grande cupola di vetro e ferro. È il luogo ideale per mostre, eventi e manifestazioni di livello internazionale, rappresentando un punto di riferimento culturale della Ville Lumière.

Come si scrive la soluzione Grand Palais

Se "Vasto edificio espositivo di Parigi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

