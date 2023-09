Un imponente edificio dorico di Paestum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un imponente edificio dorico di Paestum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : TEMPIO DI CERERE

Significato/Curiosita : Un imponente edificio dorico di paestum

paestum, fino al 1926 pesto, è un sito archeologico situato sul colle aventino. Santuario di cerere, libero e libera era un tempio dell'antica roma, situato sul colle aventino, dedicato alla triade di origine dionisiaca di libero, libera

