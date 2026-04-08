Vasto gruppo umano culturalmente omogeneo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vasto gruppo umano culturalmente omogeneo' è 'Etnia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETNIA

Perché la soluzione è Etnia? L'etnia rappresenta un insieme di persone che condividono caratteristiche culturali, linguistiche e storiche comuni, creando un gruppo umano con un'identità riconoscibile. Questa appartenenza si manifesta attraverso tradizioni, usanze e valori condivisi, contribuendo a definire un senso di appartenenza e coesione tra i membri. La presenza di un'etnia può influenzare le dinamiche sociali e culturali di una comunità, contribuendo alla diversità e alla ricchezza delle società moderne.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vasto gruppo umano culturalmente omogeneo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Vasto gruppo umano culturalmente omogeneo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Etnia

In presenza della definizione "Vasto gruppo umano culturalmente omogeneo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vasto gruppo umano culturalmente omogeneo" conferma che la soluzione 'Etnia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Etnia

E Empoli T Torino N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vasto gruppo umano culturalmente omogeneo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Etnia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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