Si tessono senza telaio nei cruciverba: la soluzione è Lodi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si tessono senza telaio' è 'Lodi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LODI

Curiosità e Significato di Lodi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Lodi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Lodi.

Perché la soluzione è Lodi? Si tessono senza telaio si riferisce a un modo di lavorare il tessuto, come nelle trame di un laccio o di un ricamo, dove le fibre vengono intrecciate manualmente senza l'uso di un telaio. La parola è Lodi, una città italiana nota anche per il suo patrimonio culturale e storico. Questo esempio dimostra come alcuni termini possano avere più di un significato, collegato sia all’arte tessile sia a luoghi geografici.

Come si scrive la soluzione Lodi

Se "Si tessono senza telaio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

O Otranto

D Domodossola

I Imola

