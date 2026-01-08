Tessono raggiri e imbrogli

Home / Soluzioni Cruciverba / Tessono raggiri e imbrogli

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Tessono raggiri e imbrogli' è 'Intriganti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTRIGANTI

Perché la soluzione è Intriganti? Gli intriganti sono persone che usano astuzia e inganno per ingannare gli altri, spesso con scopi nascosti. La loro capacità di tessere trame e imbrogli li rende insidiosi e difficili da riconoscere. Sono abili nel manipolare le situazioni a loro favore, creando confusione e inganni. La loro presenza può portare a situazioni complicate e a sfiducia tra le persone.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tessono raggiri e imbrogli" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tessono raggiri e imbrogli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tessono raggiri e imbrogli nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Intriganti

Per risolvere la definizione "Tessono raggiri e imbrogli", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tessono raggiri e imbrogli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Intriganti:

I Imola N Napoli T Torino R Roma I Imola G Genova A Ancona N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tessono raggiri e imbrogli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Coinvolgenti stimolantiGli imbrogli del prestigiatoreTessono fragilissime retiRaggiri elettoraliManeggi raggiriSi tessono macchinando