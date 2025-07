Obbligatori per gli sciatori under 14 nei cruciverba: la soluzione è Caschi

CASCHI

Curiosità e Significato di Caschi

Perché la soluzione è Caschi? I caschi sono dispositivi di protezione indossati sulla testa per prevenire ferite in caso di cadute o incidenti sugli sci. Sono obbligatori per gli sciatori under 14, poiché garantiscono maggiore sicurezza e riducono il rischio di traumi cranici. Indossare un casco è un gesto di responsabilità e attenzione verso sé stessi e gli altri sulle piste. La sicurezza prima di tutto!

Come si scrive la soluzione Caschi

Hai trovato la definizione "Obbligatori per gli sciatori under 14" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N R C A T O S E Mostra soluzione



