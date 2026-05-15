Funicolari per sciatori

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Funicolari per sciatori' è 'Slittovie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SLITTOVIE

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Perché la soluzione è Slittovie? Le slittovie sono veicoli utilizzati per il trasporto degli sciatori lungo percorsi appositamente predisposti, spesso in zone di montagna o stazioni sciistiche. Questi mezzi permettono di risalire le piste senza fatica, facilitando l'accesso alle aree di partenza delle discese. Le slittovie sono generalmente a mt. e sono dotate di sedili o pianali, con sistemi di frenatura e agganci sicuri per garantire la sicurezza degli utenti. Sono elementi fondamentali per il funzionamento delle strutture sciistiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Funicolari per sciatori". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Funicolari per sciatori nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Slittovie

La definizione "Funicolari per sciatori" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Funicolari per sciatori" conferma che la soluzione 'Slittovie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Slittovie

S Savona L Livorno I Imola T Torino T Torino O Otranto V Venezia I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Funicolari per sciatori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Slittovie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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