Non obbligatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non obbligatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : FACOLTATIVI

Significato/Curiosita : Non obbligatori

Trattamenti sanitari volontari e obbligatori" (pdf), su salute.gov.it. ^ scheda pratica - trattamento sanitario obbligatorio: ricorso contro provvedimento... Grado di proteggerli dallo stress ossidativo generato da o2. gli aerobi facoltativi, invece, crescono meglio in presenza di o2, ma ne tollerano anche l'assenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Non obbligatori : obbligatori; Non è obbligatori o; Trattamento sanitario obbligatori o in tre lettere; In aereo è obbligatori o allacciarle; È obbligatori o in moto; Un servizio non più obbligatori o;

Cerca altre Definizioni