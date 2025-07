Molto largo nei cruciverba: la soluzione è Vasto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Molto largo' è 'Vasto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VASTO

Curiosità e Significato di Vasto

La parola Vasto è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Vasto.

Perché la soluzione è Vasto? Vasto indica qualcosa di estremamente ampio o esteso, come un paesaggio immenso o un cielo senza confini. È usato per descrivere spazi, argomenti o concetti che si estendono oltre i limiti ordinari, evocando sensazioni di grandezza e apertura. Questa parola aiuta a comunicare l'idea di qualcosa che abbraccia molto spazio o possibilità, rendendola perfetta per descrivere ambienti o idee di grandeportata.

Come si scrive la soluzione Vasto

La definizione "Molto largo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

