Lo usano molti uomini per tenere i documenti nei cruciverba: la soluzione è Borsello

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo usano molti uomini per tenere i documenti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo usano molti uomini per tenere i documenti' è 'Borsello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BORSELLO

Curiosità e Significato di Borsello

La parola Borsello è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Borsello.

Perché la soluzione è Borsello? Il borsello è un piccolo contenitore portatile, solitamente in pelle o tessuto, usato dagli uomini per tenere documenti, soldi e altri oggetti essenziali. È pratico e compatto, perfetto per avere tutto a portata di mano senza ingombrare le tasche. Un accessorio che combina stile e funzionalità, ideale per chi desidera organizzare con eleganza gli oggetti quotidiani.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: In molti lo usano per rilassarsi in casaMolti inglesi lo bevono alle diciassetteLo sport in cui si usano le armi biancheSi dice di uomini con molti anni sulle spalleLo si canta in molti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Borsello

Hai trovato la definizione "Lo usano molti uomini per tenere i documenti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

O Otranto

R Roma

S Savona

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C H O S L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCHOOL" SCHOOL

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.