Feste noiosissime nei cruciverba: la soluzione è Mortori

Home / Soluzioni Cruciverba / Feste noiosissime

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Feste noiosissime' è 'Mortori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MORTORI

Curiosità e Significato di Mortori

La soluzione Mortori di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Mortori per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Mortori? MORTORI è un termine che indica persone molto noiose, fastidiose o che ripetono sempre le stesse cose. Deriva dal latino mortuus, che significa morto, sottolineando quanto siano insipide e prive di vitalità. Usato in modo scherzoso o critico, descrive qualcuno che rende l’atmosfera pesante e priva di divertimento. Insomma, sono i personaggi che preferiremmo evitare alle feste!

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le feste che non riguardano la ChiesaI registi di feste e giteFeste con fieraSi concia ma non per le festeIl cittadino che in Grecia finanziava feste giochi ecc

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mortori

Hai trovato la definizione "Feste noiosissime" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A D C I N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARDIN" CARDIN

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.