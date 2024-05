Significato della soluzione per: I registi di feste e gite

Sostantivo, forma flessa

La Copa América (Coppa America) è il campionato continentale di calcio della CONMEBOL, la federazione che raggruppa le nazionali del Sud America. Si tratta del più longevo torneo calcistico per nazionali tuttora disputato che non sia organizzato all'interno di una rassegna polisportiva più ampia, poiché la sua prima edizione risale al 1916 in Argentina. Nelle 47 edizioni disputate fino a oggi, sono otto le nazionali che sono riuscite a vincere il trofeo: quelle più titolate sono l’Uruguay e l’Argentina, con quindici trofei a testa, seguite dal Brasile con nove successi; Cile, Paraguay e Perù vantano due vittorie ciascuno e, infine, Bolivia e Colombia hanno in bacheca una vittoria per parte.

organizzatori m pl

plurale di organizzatore

Sillabazione

or | ga | niz | za | tò | ri

Etimologia / Derivazione

vedi organizzatore

Sinonimi

coordinatori, creatori, iniziatori, ordinatori, preparatori, promotori, responsabili









Contrari

demolitori, disgregatori, distruttori, sovvertitori