Le feste che non riguardano la Chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le feste che non riguardano la Chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CIVILI

Significato/Curiosita : Le feste che non riguardano la chiesa

Termini "chiesa cattolica", "cattolicesimo" o "cattolico", vedi cattolicità, chiesa cattolica (disambigua) o cattolicesimo (disambigua). la chiesa cattolica... Specifica dell'ordinamento italiano, vedi unione civile (ordinamento italiano). si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza di coppia, basata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le feste che non riguardano la Chiesa : feste; riguardano; chiesa; Si feste ggia il 13 giugno; Il nome di chi feste ggia l onomastico il 17 maggio; Sono tanti per il feste ggiato; Un dono per le feste detto in modo aulico; Si suonano per gioco alle feste ; Dagli effetti che riguardano tutti; Se sono idrauliche non riguardano la Borsa; Immischiarsi in conversazioni che non ci riguardano ; Si intromette in faccende che non lo riguardano ; Che riguardano l argomento; Quello d Oriente divise chiesa romana e ortodossa; Un santo dottore della chiesa di Alessandria; Il 30 giugno si celebrano i primi della chiesa ; Una risposta in chiesa ; Si commette discutendo i dogmi della chiesa ;

Cerca altre Definizioni