Il cittadino che in Grecia finanziava feste giochi ecc - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cittadino che in Grecia finanziava feste giochi ecc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LITURGO

Significato/Curiosita : Il cittadino che in grecia finanziava feste giochi ecc

Degli antichi con il soprannome di "il coccodrillo". diplomatica e grande stratega che con il suo controllo del fayyum finanziava le imprese dell'ordine... La liturgia delle ore è la preghiera ufficiale della chiesa cattolica. consiste nel canto di salmi, cantici e inni, con l'aggiunta di preghiere e letture... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il cittadino che in Grecia finanziava feste giochi ecc : cittadino; grecia; finanziava; feste; giochi; Concittadino di Fellini; Ricco e importante cittadino ; Uno slargo cittadino ; cittadino dello stato più esteso del Maghreb; Addobbo festivo cittadino ; Le più occidentali isole della grecia ; Fu una fiorente località della Magna grecia ; Bagna l Italia e la grecia ; Le palestre dell antica grecia ; Fanti dell antica grecia con la pelta come scudo; feste ggia l onomastico il 12 giugno; I feste ggiamenti per il goleador; feste ggiano gli sposi; Si feste ggia il 6 Gennaio; Santo patrono d Irlanda feste ggiato il 17 marzo; Pendio da parco giochi ; Nel bel mezzo dei giochi ; Disco di plastica che si lancia in giochi singoli o a squadre; La Croft dei videogiochi ; giochi illustrati che celano una frase;

Cerca altre Definizioni