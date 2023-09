Feste con fiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Feste con fiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SAGRE

Significato/Curiosita : Feste con fiera

Alla fiera dell'est è il terzo album in studio di angelo branduardi, contenente la celebre canzone omonima. nel 1976 questo album è stato insignito del... Dimensione religiosa; le sagre erano innanzitutto dei momenti di comunione tra uomini e sacro. le feste popolari e le sagre dell'antichità venivano celebrate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Feste con fiera : feste; fiera; Il cittadino che in Grecia finanziava feste giochi ecc; feste ggia l onomastico il 12 giugno; I feste ggiamenti per il goleador; feste ggiano gli sposi; Si feste ggia il 6 Gennaio; Si allestisce in fiera ; Alla fiera dell est si compra per due soldi; Come la fiera nascosta in fondo al covile; in fiera gioco di carte; La fiera della birra di Monaco;

Cerca altre Definizioni