Piccolo centro in provincia di Sassari nei cruciverba: la soluzione è Anela

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Piccolo centro in provincia di Sassari' è 'Anela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANELA

Curiosità e Significato di Anela

Approfondisci la parola di 5 lettere Anela: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Anela? Anela è un piccolo centro situato nella provincia di Sassari, in Sardegna. Il termine richiama anche un anello o cerchio, simbolo di continuità e unione. Questo borgo affascinante conserva tradizioni antiche e un'atmosfera autentica, rappresentando un angolo di tranquillità immerso nella natura. Visitare Anela significa scoprire la bellezza di una terra ricca di storia e cultura, perfetta per chi cerca autenticità.

Come si scrive la soluzione Anela

Hai trovato la definizione "Piccolo centro in provincia di Sassari" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

N Napoli

E Empoli

L Livorno

A Ancona

