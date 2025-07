Il tipico terreno che con la bassa marea emerge dalle acque lagunari nei cruciverba: la soluzione è Barena

Home / Soluzioni Cruciverba / Il tipico terreno che con la bassa marea emerge dalle acque lagunari

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il tipico terreno che con la bassa marea emerge dalle acque lagunari' è 'Barena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARENA

Curiosità e Significato di Barena

Non fermarti alla soluzione! Conosci Barena più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Barena.

Perché la soluzione è Barena? La parola barena indica una formazione naturale di terra emersa durante la bassa marea, tipica delle lagune e delle zone costiere. Questi piccoli rilievi diventano temporaneamente visibili, creando un passaggio tra acqua e terra. Le barene sono importanti per l’ecosistema locale e rappresentano un elemento caratteristico del paesaggio lagunare. Sono un esempio affascinante di come la natura si plasmi in modo spontaneo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il terreno prosciugato dalle acque del mare in OlandaTipico terreno olandeseTipico di un fenomeno paranormaleStaterello tipico del mondo musulmanoIl terreno conquistato al mare in Olanda

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Barena

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il tipico terreno che con la bassa marea emerge dalle acque lagunari", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G A E G I G O G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGGEGGIO" AGGEGGIO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.