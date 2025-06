Tipico terreno olandese nei cruciverba: la soluzione è Polder

POLDER

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Polder: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Polder? Il termine polder si riferisce a un'area di terra recuperata dal mare, tipica dei Paesi Bassi, grazie a sistemi di dighe e pompe. Questi territori sono fondamentali per l'espansione agricola e abitativa in un paese soggetto a frequenti inondazioni. La parola rappresenta l'ingegno olandese nel controllare l'acqua, simbolo di adattamento e innovazione. È un esempio di come si possa trasformare il paesaggio naturale in terra fertile.

