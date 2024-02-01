Il terreno prosciugato dalle acque del mare in Olanda

Sara Verdi | 7 nov 2024 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il terreno prosciugato dalle acque del mare in Olanda' è 'Polder'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLDER

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il terreno prosciugato dalle acque del mare in Olanda". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Il terreno prosciugato dalle acque del mare in Olanda nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Polder

In presenza della definizione "Il terreno prosciugato dalle acque del mare in Olanda", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il terreno prosciugato dalle acque del mare in Olanda" conferma che la soluzione 'Polder' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Polder

P Padova
O Otranto
L Livorno
D Domodossola
E Empoli
R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il terreno prosciugato dalle acque del mare in Olanda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Polder' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.